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أمانة عسير : تنهي توقيع عقود 109 مشروع تنموي وخدمي بأكثر من مليار ريال

أمانة عسير : تنهي توقيع عقود 109 مشروع تنموي وخدمي بأكثر من مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=684783
المناطق - أبها

كشفت أمانة منطقة عسير أنها أنهت توقيع عقود عدد المشاريع بلغ 109 مشروع في جميع مدن وقرى وهجر منطقة عسير خلال هذا العام .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، أن منطقة عسير و كافة مناطق ومدن المملكة تحظى باهتمام ودعم متواصل من القيادة الرشيدة، لذا كانت توجيهاتها الحكيمة بالإسراع في إنجاز المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم واستثمار بنود الميزانية فيما خصصت له من مشاريع تنموية مختلفة.

مؤكدا بأن تلك الجهود كان لها الأثر الكبير من خلال حرص الأمانة و سعيها المتواصل في اتخاذ الآليات و وضع الخطط و الدراسات الاستباقية لتنفيذ و استكمال مشاريعها التنفيذية .

و بين الحميدي بأن عدد المشاريع التي تم توقيع عقودها بلغ 109 مشروعا تنموي شملت كافة المدن والمحافظات والهجر والمراكز بالمنطقة.

لافتا بان المشاريع تضمنت إعادة تأهيل و تطوير الشوارع و الطرق الرئيسية إضافة الى تنمية و تطوير المخططات و الأحياء السكنية و انشاء ميادين و تحسين تقاطعات الجسور و حدائق و ممرات مشاه و ساحات و انشاء مرافق و مباني بلدية و محطات تصريف مياه الامطار و سفلتة طرق و انارة و تطوير المناطق السياحية و محطات تصريف مياه الامطار و درء أخطاء السيول و مشروعات تحسين و تجميل المداخل و مشاريع النظافة و حدائق عامة .

موضحا  بأن إجمالي قيمة المشاريع التي تم توقيعها بلغت أكثر من مليار و ثلاث مائة و تسعة واربعون مليون ريال .

منبها إلى أن أمانة منطقة عسير تعمل من خلال برامجها وخططها الاستراتيجية على تطوير كافة مدن و محافظات و قرى و هجر منطقة عسير عموما ، و مدن الحاضرة خصوصا في المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية.

مؤكدا بأن هذه المشروعات التنموية التي ستشهدها كافة مدن و محافظات منطقة عسير و ما صاحبها من موازنة ضخمة تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الامير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على تهيئة البنى التحتية ، و توفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين و المقيمين ، إضافة الى حرص و دعم امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، و كذلك متابعة و دعم من قبل وزير الشؤون البلدية و القروية ماجد بن عبدالله القصبي على تنفيذ مشروعات تنموية توعية في منطقة عسير .

و اختتم الدكتور وليد الحميدي قائلا ان امانة منطقة عسير تعمل على تطبيق اقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة و ذلك بهدف اخراج جميع المشروعات بما يحقق اعلى معايير الأداء و هذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة الشاملة بالأمانة  .

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