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عمل وادي الدواسر يضبط 11 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل

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عمل وادي الدواسر يضبط 11 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل

عمل وادي الدواسر يضبط 11 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل
http://almnatiq.net/?p=684786
المناطق - الرياض

نفذ مكتب عمل وادي الدواسر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالمشاركة مع الجهات الشريكة “الرفد الامني”حملة تفتيشية استهدفت مكاتب الخدمات العامة، وأسفرت الحملة عن ضبط 11 وافدا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

كما نفذت بقية مكاتب العمل الأخرى التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الشريكة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في كلٍ من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية إضافة للدوادمي وعفيف وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها. وأسفرت عن تحرير 4 مخالفات وإنذار “10” منشآت.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق لائحة العقوبات بحق المنشآت المخالفة، وموضحاً أن هذه الحملات قد شملت “1789” منشأة تجارية. ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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