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هيئة الولاية على أموال القاصرين تبدأ استعداداتها لموسم الحج القادم وتشكر وزير الداخلية على دعمه للهيئة

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هيئة الولاية على أموال القاصرين تبدأ استعداداتها لموسم الحج القادم وتشكر وزير الداخلية على دعمه للهيئة

هيئة الولاية على أموال القاصرين تبدأ استعداداتها لموسم الحج القادم وتشكر وزير الداخلية على دعمه للهيئة
http://almnatiq.net/?p=684789
المناطق - واس

عقدت لجنة الحج والعمرة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعها الأول في مقر الهيئة بالرياض برئاسة رئيس الهيئة المكلف عبدالرحمن بن حمود الضحيان وحضور أعضاء اللجنة وذلك من أجل الإعداد المبكر لأعمال الحج خدمة لضيوف الرحمن .
وفي بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة بأعضاء اللجنة معربا عن شكره لهم والعاملين في الهيئة على جهودهم التي بذلوها خلال موسم الحج العام الماضي.
ورفع الضحيان الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على الدعم الذي تلقاه الهيئة عموما ولجنة الحج خصوصاً مما كان له بالغ الأثر في مشاركة الهيئة في أعمال الحج، مشيداً بالمتابعة
والتوجيه الذي تلقاه الهيئة من معالي رئيس مجلس الإدارة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, مؤكداً حرص منسوبي الهيئة على الإٍسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م الرامية إلى تقديم خدمات مثالية في مختلف مجالات الحياة وفي مقدمة ذلك حجاج بيت الله الحرام.
وأشار إلى أن الهيئة عقدت هذا الاجتماع بشكل مبكر بغية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .
من جانبه أوضح عضو سكرتير اللجنة عبدالله بن ماجد الطريس،أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها نقل كامل الاختصاص ذات العلاقة بمهام الهيئة من وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للهيئة وإعداد برنامج حاسوبي للمفقودات يسهل عملية استرجاع بيانات أي قطعة وتسليمها .

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