تمهيداً لانطلاق مبادرة تقني القنفذة في خدمة ضيوف الرحمن .. الكلية التقنية تنظم ورشة عمل

القنفذة - محمد الغبيشي

أقامت الكلية التقنية بالقنفذة ورشة عمل بعنوان “تفعيل خدمات مبادرة تقني القنفذة في خدمة ضيوف الرحمن واهمية وصولها للمستفيد الاول المعتمر والحاج” حيث شملت الورشة على عدة محاور بدأت بالتعريف بالمبادرة وأهدافها ، وايضاً الخدمات التي سوف تقدمها المبادرة للمعتمر والحاج ، وايضا تم مناقشة كيفية الوصول الى المستفيد من المبادرة خلال الشهرين القادمين ، وتم استعراض الخدمات التي سوف يقدمها تطبيق خدمات المعتمر والحاج بمحافظة القنفذة وفِي نهاية الورشة تم تسجيل التوصيات الهامة التي تخدم أهداف المبادرة ، وتم تدشين شعار المبادرة .

حيث رحب عميد الكلية بمنسقي المبادرة من داخل الكلية وخارجها والتي منها جمعية البر ومكاتب الدعوة والارشاد والفرق التطوعية بالمحافظة .

وأوضح المشرف على مكتب المبادرات والشراكات المجتمعية منسق المبادرة الاستاذ مبارك الهزاع أن المبادرة سوف تقدم مجموعة خدمات لضيوف الرحمن من محافظة القنفذة و مرتادي الطريق الساحلي والجهات ذات العلاقة بالحج والعمرة وتتضمن هذه الخدمات : الخدمة السريعة للسيارات ، وخدمة صيانة الالكترونيات والاتصالات ، وتطبيق خدمات العمرة والحج بالمحافظة ، وخدمات التدريب والتوعية ، والخدمات التي تقدمها الفرق الكشفية والتطوعية

وأوضح الهزاع ان هذه المبادرة ضمن مبادرات الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المشاركة في ملتقى مكة الثقافي١٤٤٠هـ بموضوعه لهذا العام “تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة ” . وحرصت الكلية على المشاركة بموضوع هذا العام للمساهمة في جعل محافظة القنفذة دائماً في خدمة الحاج والمعتمر .