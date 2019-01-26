حي الوسام بالطائف خارج نطاق التغطية وبلا اتصالات

الطائف - عادل الزهراني

يعاني سكان مخطط الوسام بالطائف وتحديدا خلف جامع العبداللطيف من الجهة الجنوبية من عدم وجود تغطية للهاتف والانترنت الذي أصبح ضرورة ملحة ومطلوبة لكل منزل وخصوصا أن الدولة حفظها الله ومع رؤية 2030 تسعى وتدعم التحول الرقمي ودليل ذلك المنصات الحكومية التي سهلت على المواطن كافة الاجراءات في حين ان الانترنت يحتاجه كافة شرائح المجتمع خصوصا الطلاب واولياء الأمور .

الحي يقطنه عدد كبير من السكان مما يضطر من يريد الاتصال الخروج الى خارج الحي ، وادى إلى عزوف السكان وقلة الاستثمار داخل الحي .

فيطالب الأهالي عبر صحيفة وجوال “المناطق” الى تدخل الجهات المعنية لحل هذه المعاناة .