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315 صقاراً يتنافسون في مسابقات الملواح في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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315 صقاراً يتنافسون في مسابقات الملواح في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

315 صقاراً يتنافسون في مسابقات الملواح في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
http://almnatiq.net/?p=684814
المناطق - واس

تنافس 315 صقاراً في مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى في الأشواط المخصصة للسعوديين في فئة ” الحر – قرناس “.
وشهدت منافسات اليوم نتائج مميزة في سباقات الملواح (السرعة) للطير الحر ضمن مسابقات فئة الطيور المدرجة في المھرجان .
وجاءت نتائج الشوط الرابع من مسابقة الملواح “الدعو” 400 متر (الحر- قرناس) كالتالي :
المركز الأول : مشتاق لصاحبه ارميزان عبدالله الدوسري18.777 ثانية.
المركز الثاني : مزعل لصحابه مسفر عبدالله الدوسري بزمن 18:994 ثانية.
المركز الثالث : نبراس لصاحبه فيصل خلف الشراري بزمن 19:997 ثانية.
وفي الشوط الخامس فئة (حر قرناس) جاءت النتائج على النحو التالي :
المركز الأول : نايف لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري بزمن18.758 ثانية.
المركز الثاني : جهام لصاحبه مسفر عبدالله الدوسري بزمن 19:079 ثانية.
المركز الثاني : مزعل لصاحبه سعيد عيد المري بزمن 19:362 ثانية.
وفي الشوط السادس فئة (حر قرناس) جاءت النتائج على النحو التالي :
المركز الأول : وقاد لصاحبه محمد علي المري بزمن 19:643 ثانية.
المركز الثاني : سلاب لصاحبه فيصل فاهد الهاجري بزمن 19:672 ثانية.
المركز الثالث : جهام لصاحبه سلطان بن عويض العنزي بزمن 20:681 ثانية.
والشوط السابع :
المركز الأول : شبابي لصاحبه محمد إبراهيم البوعينين بزمن 19.536 ثانية.
المركز الثاني : جهام لصاحبه ناصر عبدالله الدوسري بزمن19.701 ثانية.
المركز الثالث : نواف لصاحبه محمد عبدالله المحيمل بزمن20.333 ثانية.
والشوط الثامن :
المركز الأول : لطام لصاحبه حمود فهد زومان بزمن19.777 ثانية.
المركز الثاني : مختار لصاحبه حميد محمد المنصوري بزمن19.437 ثانية.
المركز الثالث : نمران لصاحبه عبدالمجيد سيار العنزي بزمن19.441 ثانية.

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