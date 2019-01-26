استشهاد فلسطيني وإصابات ستة برصاص القوات الإسرائيلية في قرية المغير

المناطق - واس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون على الأقل، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد وخمس إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، في حين نقل مصاب بالرصاص الحي في الفم إلى المستشفى الاستشاري العربي ووصفت حالته بالمستقرة.

من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه عملت على إخلاء إصابات من القرية ونقلها لمستشفيات محافظة رام الله والبيرة.