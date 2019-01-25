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أمير منطقة جازان يترأس مجلس المنطقة غدا

أمير منطقة جازان يترأس مجلس المنطقة غدا
http://almnatiq.net/?p=684833
المناطق - فضة عطيف
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، غدا الأحد وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس المجلس ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الأولى للعام المالي الحالي 1440/1441هجرية ، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بمقر الإمارة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة م. عبدالرحمن بن محمد عبدالحق ، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية ، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.
وبين أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية عددا من الموضوعات ومنها استعراض ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة ، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واختتم م.عبدالحق تصريحه مفيداً أن المجلس سيخصص جلسته الختامية من جلساته في دورة انعقاده الحالية  بمحافظة الدرب لبحث الاحتياجات التنموية والمشروعات الخاصة بالمحافظة ومراكزها.

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