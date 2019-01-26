الكرواتي ماميتش مدرب العين يقود الهلال خلفا لجيسوس

توصلت إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل لاتفاق مع الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي، نهائياً لقيادة الفريق خلفاً للبرتغالي خورخي خيسوس، وينتظر أن يصل المدرب الكرواتي إلى الرياض خلال هذا الأسبوع للتوقيع الرسمي، بعد أن وافقت إدارة العين على فسخ عقده بالتراضي بحسب “الرياضية”.

وكان زوران ماميتش قد توج مع العين ببطولة الدوري والكأس المحلية في الموسم الماضي، كما قاده للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة أندية العالم أمام ريال مدريد الإسبانيوسبق للمدرب الكرواتي قيادة الدفة الفنية لنادي النصر السعودي الغريم التقليدي للهلال موسم 2016م، قبل أن يغادره إلى العين الإماراتي.

يذكر أن ماميتش بدأ مسيرته التدريبية برفقة نادي دينامو زغرب الكرواتي، وحقق معه الدوري في 3 مرات متتالية، قبل أن يدرب النادي السعودي.