مدير جامعة “المؤسس” يتوج الفائزين في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى

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توج مساء اليوم السبت 20 / 5 / 1440هـ معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وبحضور رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي الفائزين في بطولة ألعاب القوى خلال التجمع الخامس التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للموسم التاسع برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ واستضيفها جامعة الملك عبدالعزيز، بمشاركة ٣٣٤ طالبًا يمثلون ٢٠ جامعة وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وحققت المركز الأول جامعة الملك سعود وحلت جامعة جدة في المركز الثاني فيما حصلت الجامعة الإسلامية على المركز الثالث، وفي المركز الرابع جامعة طيبة، وفي المركز الخامس جامعة جازان فيما حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز السادس.

وشهدت البطولة تنافسًا رياضيًا عكس المستوى الرياضي الذي وصلت إليه منافسات بطولات الاتحاد الرياضي حيث شارك أكثر من ٣٠٠ طالب وبدأت البطولة يوم أمس بفترة مسائية واستكملت اليوم بفترتين صباحية ومسائية، بـ١٨ لعبة وهي سباق الـ100م ، والقفز بالعصا، ورمي القصر، و100م ، 110 م/ح ، والوثب الطويل، ورمي الرمح، و1500م، والكرة الحديدية، والوثب الثلاثي، و400م، والوثب العالي، و5000م، و400م، 4×100م، والإطاحة بالمطرقة، و200م، و800 م، و3000 موانع، و1500م.

وقدم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي التهنئة للفائزين في بطولة ألعاب القوى للجامعات السعودية التي تحظى برعاية كريمة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، وتهدف إلى تشجيع الجميع لمزاولة الرياضة، لما تحمله من مضامين توعوية سامية تعود بالنفع والفائدة على الأفراد في مختلف الأعمار، مقدمًا شكره لعمادة شؤون الطلاب ممثلة في وكالة الأنشطة الرياضية لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الجامعية.

وأشاد معاليه بدور الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والذي يسعى إلى تحقيق التميز والريادة للرياضة في الجامعات السعودية للوصول إلى مستويات عالمية متقدمة بما يتناسب مع قيم الجامعات ومبادئها وأهدافها.

وأثنى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي على جهود جامعة “المؤسس” ودورها في إنجاح البطولة مقدمًا التهنئة للفائزين في منافساتها حيث شهدت مستويات متميزة من الطلاب المشاركين والتي تدل على تطور الحركة الرياضية الجامعية وتعكس مدى اهتمام الجامعات بطلابها الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة لهم واستقطاب أفضل المدربين لهم مؤكدًا أن البطولات بمختلف ألعابها قدمت لاعبين مميزين سيخدمون المنتخبات السعودية في البطولات المقبلة وهو أحد الأهداف التي يسعى اتحاد الجامعات لها لنهضة الرياضية.

من جانبه أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن البطولة شهدت مشاركة مثرية من طلاب الجامعات السعودية وحققت الأهداف المرسومة لها من خلال تعزيز التواصل فيما بينهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أن عمادة شؤون الطلاب حرصت على توفير كافة الخدمات من تنظيم واستقبال ونقل، وقدم شكره لوكيل العمادة للأنشطة الثقافية الدكتور شادي بن أحمد زكائي وجميع منسوبي العمادة على هذه الجهود المتميزة والتي تكللت بالنجاح.