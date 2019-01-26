“أمازون” تختبر خدمة جديدة لتوصيل البضائع بواسطة الروبوت

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بدأت شركة أمازون العالمية باختبار خدمة جديدة تعتمد على الروبوتات لتوصيل البضائع لزبائنها.

وتعتمد الخدمة الجديدة على عربات مسيرة صغيرة تحوي صناديق خاصة تتسع لـ 9 كيلوغرامات من الحمولة. وبرمجياتها المتطورة التي تعتمد على أنظمة الملاحة وتحدي المواقع “GPS”، تمكنها من توصيل البضائع من متاجر ومستودعات “أمازون” إلى منزل الزبون.

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وزودت هذه العربات التي بدأت “أمازون” باختبارها في مقاطعة سنوهوميش بواشنطن، بكاميرات خاصة وحساسات للحركة تمكنها من التنقل في الشوارع دون أن تصطدم بالناس والحيوانات والسيارات.