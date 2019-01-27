احدث الأخبار

مقتل 5 أشخاص في حادثي إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة اليمني السابق
أبرز المواد
 بالفيديو.. عاصفة ثلجية تشل موسكو
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تنتقد بياناً لمنسقة الأمم المتحدة تجاهل إدانة قصف الحوثيين لمخازن الغذاء في الحديدة
أبرز المواد
 تحذير من حالة شتيوية قوية تبدأ من السواحل الغربية الشمالية
أبرز المواد
 فتح باب القبول للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة جندي
أبرز المواد
 الفالح: المملكة تسعى لجذب 1.6 تريليون ريال من خلال تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية
أبرز المواد
 فوز أبها والجيل في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تحذر من انهيار اتفاق الحديدة وتشدد على تسمية الطرف المعرقل
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين بحوزتهم حبوب وحشيش وأسلحة في الخرج
منطقة الرياض
 “أمازون” تختبر خدمة جديدة لتوصيل البضائع بواسطة الروبوت
أبرز المواد
مقتل 5 أشخاص في حادثي إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

مقتل 5 أشخاص في حادثي إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

أبرز المواد
مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة

مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة

أبرز المواد
ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة اليمني السابق

ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة اليمني السابق

أبرز المواد
بالفيديو.. عاصفة ثلجية تشل موسكو

بالفيديو.. عاصفة ثلجية تشل موسكو

أبرز المواد

بالفيديو.. عاصفة ثلجية تشل موسكو

بالفيديو.. عاصفة ثلجية تشل موسكو
http://almnatiq.net/?p=684916
المناطق - وكالات

اجتاحت عاصفة ثلجية ترافقها رياح قوية وتراكم الجليد في الطرق، أمس السبت، العاصمة الروسية موسكو.

ودعت وزارة الطوارئ المواطنين في رسائل إلكترونية موزعة عبر الهاتف اليوم إلى الحذر والتحلي باليقظة وعدم السير تحت هياكل هشة والأشجار التي قد تقلعها الرياح العاتية التي قد تصل سرعتها إلى 17 مترا في الثانية.

وتسبب هطول الثلوج الكثيف بحالة من الشلل في حركة السير والنقل بعدة أحياء في العاصمة موسكو، ودعت السلطات المواطنين إلى الامتناع عن ركوب سياراتهم الخاصة واستخدام وسائل النقل العام.

وأسفرت العاصفة المستمرة حتى كتابة الخبر عن إرجاء عدد من الرحلات في مطارات العاصمة.

وقرر مركز الأرصاد الجوية تمديد “الحالة الصفراء” من الخطر الجوي في العاصمة وضواحيها حتى يوم غد الأحد، وذلك يعني أن الحالة الجوية تشكل “خطرا محتملا”.

 

روابط ذات صلة

مقتل 5 أشخاص في حادثي إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

مقتل 5 أشخاص في حادثي إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية
مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة

مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة
ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة اليمني السابق

ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة اليمني السابق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*