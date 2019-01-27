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ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة اليمني السابق

ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة اليمني السابق

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ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة اليمني السابق

ميليشيا الحوثي تعتقل وزير الثقافة اليمني السابق
http://almnatiq.net/?p=684919
المناطق - الرياض

 اعتقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان ليلة السبت بحسب “العربية” .

ويعتبر الرويشان أحد أبرز الكتّاب والمثقفين اليمنيين وهو من أبناء خولان الطيال في محافظة صنعاء.

وعلى الصعيد الإنساني، طالب برنامج الأغذية العالمي بالوصول إلى مخزونه من القمح بعدما تعرضت صوامعه في مدينة الحديدة الساحلية للخطر، وأدى إلى احتراق اثنتين بسبب قصف الميليشيات الحوثية.

وورد في بيان للأمم المتحدة أن مطاحن البحر الأحمر الواقعة شرقي الحديدة أصيبت على ما يبدو بنيران قذائف الهاون.

وقالت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن “هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أوضاعا كهذه.. ونحتاج إلى هذا القمح”.

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