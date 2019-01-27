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مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة

مانشستر سيتي يكتسح ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة
http://almnatiq.net/?p=684923
المناطق - وكالات

بلغ مانشستر سيتي دور الـ 16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه بيرنلي، إثر فوزه العريض عليه بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

وبصم على خماسية السيتي كل من، البرازيلي غابريل جيسوس (د. 23)، والبرتغالي بيرناندو سيلفا (د. 53)، والبلجيكي كيفن دي بروين (د. 61)، والإيرلندي كيفن لونغ (د. 73 خطأ في مرماه)، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (د. 85)، من زمن المباراة التي جرت على ملعب “الاتحاد”.

وأحرز مانشستر سيتي 28 هدفا في آخر 6 مباريات، في ثلاث مسابقات محلية (البريمير ليغ، كأس رابطة المحترفين، كأس الاتحاد)، بواقع مباراتين ضمن كل منها، ومن دون أن تهتز شباكه في أي منها.

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