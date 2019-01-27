مدني تبوك : امطار متوسطة الى غزيرة على المنطقة وتحذر من جريان الأودية

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بين المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك

الرائد / عبدالعزيز بن فرحان الشمري بأن منطقة تبوك. ضباء نوع الإنذار فيها : تنبيه متقدم

وموقع البلاغ : ضباء – وتشمل ( تبوك ، الوجه ، المويلح ، شرما، نيوم ، البدع ، تيماء )والأجزاء المجاوره .

الحالة : أمطار متوسطة إلى غزيرة .

بداية الحالة : الساعة ( ٠٠ : 06 ) صباحا. الاحد الموافق 1440/5/21

نهاية الحالة : الساعة ( ٠٠ : 18 ) الاحد الموافق 1440/5/21

وصف الحالة : هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول .

نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني

www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

كما نشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ونُذكر الجميع بأننا جميعاً في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.

متمنين للجميع السلامة الدائمة،،،