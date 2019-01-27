أمير حائل يدشن مركز السعادة بأمانة المنطقة

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جاء ذلك خلال تشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، لأمانة المنطقة وذلك بزياره وديه تستهدف اللقاء مع أمين ومنسوبي أمانة المنطقة في مشتل الأمانة الواقع بحي الورود مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 جماد الأول 1440هـ حيث استقبلهم سعادة أمين المنطقة المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس بكلمات ترحيبيه مثمناً لهم زيارتهم الكريمة وإتاحتهم الفرصه لوكلاء الأمين ومدراء عموم الإدارات بالأمانة ورؤساء البلديات التابعة والمرتبطة بالسلام على سموهم الكريم .

وقال سمو أمير المنطقة : ان الأمانة تعمل بجد بالحقيقة ومطلوب منها كذلك أعمال أخرى وهي مستمرة بهذا الاداء وتشكر على هذا الجهد وأشكركم فرداً فرداً كمنسوبي للأمانة وأنا ارحب بهذا الحس النوعي والأداء النوعي , فحينما تتحركون فنحن نتحرك اضعاف ذلك , فالأمانة نعتمد عليها بشكل كبير , وأنا أفتخر بسعادة الأمين وجميع منسوبي الأمانة وافتخر بأدائهم , فقد قطعنا شوطاَ كبيرا في العام الماضي وننتظر اشواطاً في الأعوام المقبله تنعكس بإذن الله بالنقلة النوعية , فالمهمة كبيره أمام الأمانة كذلك ثقتنا بها كبيره بأن تؤدي ذلك .

من جهته أعرب أمين منطقة حائل رئيس مركز السعادة المهندس ابراهيم بن سعيد أبو راس عن عظيم شكره وبالغ امتنانه لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على زيارتهما الكريمة , مقدماً بهذه المناسبة شرحاً مبسطاً عن برنامج ( مركز السعادة ) والذي تم تدشينه من قبل سمو أمير المنطقة اثناء هذه الزيارة الميمونه.

وأوضح نائب رئيس مركز السعادة الاستاذ ابراهيم بن عبدالله العتيق ان مركز السعادة هو مجموعة وحدات إدارية تكون غايتها التميز في رضاء العملاء أو التواصل معهم لتحقيق تطوير الخدمة المقدمة لهم.

كما اضاف أمين عام مركز السعادة الاستاذ عطا الله عزيز الشمري ان المركز يستهدف تقديم خدمات نوعيه للعملاء للتأكد من رضاهم حيث يؤدي أعماله من خلال ست وحدات أساسية هي وحدة خدمة المجتمع ووحدة خدمة العملاء ووحدة رضاء المستفيد ووحدة جودة خدمة العميل ووحدة الابداع والتميز البلدي كذلك برنامج خدماتي.