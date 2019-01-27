تواصل فعاليات مهرجان املج لليوم الثالث

المناطق_فايز السميري

واصل “مهرجان أملج التراثي البحري” تقديم فعالياته وبرامجه المتنوعة لليوم الثالث على التوالي عبر حزمة من البرامج المتنوعة التي تلبي مختلف شرائح المجتمع وسط حضور جماهيري .

حيث شهد مسرح الطفل تفاعل الحضور خاصة الاطفال اللذين استمتعوا بما قدم من خلال المسابقات والعروض المتنوعة ، فيما شهد ركن الاسر المنتجة تنافس الأركان المتنوعة في تقديم اشهر المأكولات الشعبية في املج وعرضها على الزوار بالاضافة الى معرض الحرف والمنسوجات اليدوية الذي يبرز اهم الصناعات والمشغولات اليدوية التي تهتم بها المرأة العربية قديماً .

وفي ذات الصدد قام عضو مجلس الشورى المهندس عباس هادي يرافقه عدد من الشخصيات من الهيئه الملكيه بينبع وشركة ارامكو بزيارة خاصة للمنطقة التاريخية التي تحتضن فعاليات مهرجان املج التراثي البحري بنسخته الخامسة حيث اطلع الضيوف على عرض تفصيلي من مدير فرع السياحة والآثار باملج احمد العلاطي لأبرز ما يحتويه المتحف البحري المقام بقصر الامارة القديم من ارث تاريخي كانت تتميز به املج قديماً وكانت احد اهم المدن الساحلية تجارياً عبر مينائها القديم، كما تم زيارة معرض الفنون التشكيلية والفوتوغرافية واستمعوا لشرح مفصل عما يحتويه المعرض من الفنان التشكيلي نواف القوفي فيما رافق الضيوف خلال الجولة امين اللجنة السياحية المهندس عبدالعزيز الجهني ووكيل المحافظة مسعود الجهني .

من جهته أثنى عضو مجلس الشورى المهندس عباس هادي خلال زيارته للمنطقة التاريخية بما تكتنزه محافظة املج من ارث تاريخي وحاضر يدل على ما حضيت به محافظة املج من اهتمام في شتى المجالات وقال : ما شاهدته اليوم فاق توقعاتي خصوصاً المتحف البحري بالقلعة التاريخية والذي قام بجهود ابناء املج بمعايير ومقاييس راقية ، وحقيقة استمتعنا جداً بما شاهدناه.