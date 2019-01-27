رجل قطر الألماني يخرج عن صمته ويكشف كواليس فضيحة مونديال اليد 2015

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قرر رجل قطر الألماني، عمار رشيد، الخروج عن صمته، لكشف فضيحة مونيال كأس العالم لكرة اليد 2015 التي استضافته الدوحة.

وكشف رشيد أنه كان وراء التستر على فضيحة قطر الكبرى قبل انطلاق المونديال، لكن ذلك حوّل حياته إلى جحيم، بعدما أجبر على ترك الدوحة وأعماله التجارية ورُفِض أن يحصل على أمواله، ما جعله يعاني مادياً في موطنه، إلى درجة لا يجد فيها قوت يومه.

ووفقا لحوار أجرته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية الشهيرة فإن رشيد قال: وصلت إلى الدوحة عام 2010 وكنت أرى أن قطر دولة تحب الرياضة، وتمنح الجميع فرص النجاح، فقد ترشحت لتنظيم مونديال 2022، وامتلكت نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2011.

وقال رشيد إن قطر حصلت على تنظيم كأس العالم 2015 لكرة اليد بعد أن صرفت 220 مليون يورو، وهو 10 أضعاف ما صرفته ألمانيا لتستضيف البطولة في عام 2007. وقد استأجرت 60 مشجعاً إسبانياً لتشجيع المنتخب خلال كأس العالم الذي أقيم قبل 4 أعوام كما جلبت مجموعة من أبرز لاعبي كرة اليد حول العالم من صربيا وإسبانيا لتمثيلها في البطولة.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يكون الحدث العالمي فرصة كبيرة لشركة عمار رشيد الصغيرة، بعدما طلب المنظمون منه صنع تميمة خاصة بالبطولة وصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وكلفت 189 ألف ريال، ومنحوتة لكرة يد وصل عرضها لمترين ونصف دُفع لتصنيعها 52 ألف ريال. وهو ما قام به رشيد، حيث ظهرت في إحدى الصور لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية وهو أمام التميمة العملاقة، ليعبر عن رضاه في وقت لاحق ويقول لرشيد “شكرا لهذا العمل العظيم، إن احتجت أي شيء في قطر يمكنك التواصل معي أو التحدث إلى اللجنة الأولمبية القطرية”.

وتابع أنه بعد تصنيع شركته للتميمة والمنحوتة، قدم رشيد خدمة كبيرة للقطريين عندما أتاه شخص أسترالي يعمل في شركة خاصة بالمناسبات متوتراً، يقول له بأن الكأس الخاص بالبطولة لن يأتي في الوقت المناسب، وهو الذي سيحمله أمير قطر يوم الافتتاح، وأضاف: يجب عليك أن تحاول صناعة واحد مشابه فقط للافتتاح حتى وصول الكأس الأصلية، حيث إن القطعة الأصلية يتم تصنيعها في إيطاليا في شركة “جي دي إي بيرتوني” والتي تقوم بصناعة الكأس الخاصة بمونديال كرة القدم أيضا، وإذا بدأت البطولة دون الكأس فهذه ستكون سابقة وفضيحة بكل ما تعنية الكلمة.

وعلى حد قوله، فقد صرف رشيد قرابة 50 ألف يورو لصنع لنسخة الكأس في الوقت المحدد. وقالت الشركة الإيطالية بعد التواصل معها من قبل “دير شبيغل” ، قالت أنها سلمت النسخة الأصلية في الوقت المحدد، قبل أن تجيب بأن الكأس تم تسليمها في الأيام الأولى من عام 2015، بعد افتتاح البطولة في يناير.

وانتشرت صور تؤكد ما قاله رشيد، حيث تظهر أناسا يصنعون كأسا مشابهة للأصلية، لأنها افتقرت إلى الذهب الأصلي و”لابيس لازولي وهي أحجار كريمة زرقاء اللون يتم تثبيتها على الكأس الأصلية. كما أن أمير قطر ظهرت له صور وهو يحمل الكأس بسهولة بيد واحدة ما يوضح أن الوزن كان خفيفا، رغم أن الكأس الأصلية وزنها يقارب 20 كيلوغراما، وهو وزن لن يستطيع الشخص رفعه بيد واحدة دون بذل أي مجهود.