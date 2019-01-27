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أول تعليق لأمانة الأحساء على اتهام فقرة راقصة بمهرجان التمور بمخالفة التقاليد

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المناطق_الأحساء

نفت أمانة الأحساء، الاتهامات الموجهة لإحدى الفقرات الراقصة التي تضمنها حفل افتتاح مهرجان “تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019“، حيث قال البعض إنها فقرات منافية لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
وقالت الأمانة، إن ما تمّ عرضه لا يتعدى أن يكون حركة تمثيلية تعبيرية تحاكي الأبيات الشعرية التي تُعبر عن الفرح العارم بتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي، والشكر الكبير لأمير المنطقة.
أما عن الحركة التعبيرية، فأكدت الأمانة، أنها من التعبيرات التراثية القديمة وليست مختلقة حديثاً، وهي تُعبّر عن الفرح الكبير وطلب الفزعة والنخوة، موضحةً أن مَن أدت هذه الحركة التمثيلية التعبيرية هي طفلة في عمر الزهور، ومن خلال أبيات شعرية.

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