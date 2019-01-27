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استبعاد 6 شروط للتسجيل في وظائف الأمن العام.. وفتح باب التقديم بـ “شروط جديدة”!

استبعاد 6 شروط للتسجيل في وظائف الأمن العام.. وفتح باب التقديم بـ “شروط جديدة”!
http://almnatiq.net/?p=684948
المناطق_الرياض

ألغت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، 6 شروط في التسجيل في الدورات العسكرية بالأمن العام برتبة (جندي)، وذلك إنفاذا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.التي شددت على عدم الاشتراط على المتقدمين شروطا غير منطقية أو تعجيزية.

فتح باب التقديم
وحسب ” عكاظ” أعلنت الإدارة عن فتح باب التقديم اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى الخميس القادم 25 جمادى الأولى الجاري، عبر (بوابة أبشر توظيف) على الرابط www.jobs.sa، باشتراطات جديدة .

الشروط الجديدة
وتضمنت شروط الالتحاق الجديدة ما يلي: «أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً عند تقديم الطلب، أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللّياقة وكافة مراحل القبول.
كما تضمنت الشروط ” أن لا يقل طوله عن (168سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية لوزارة الداخلية، أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد سبق له التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية، وأن لا يكون مطروداً من إحدى الكليّات أو المعاهد العسكرية، أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية”.

الشروط التي تم إلغائها
وأوضحت أن الشروط القديمة التي تم إلغائها هي التي كانت تنص على «أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول، ولا توجد عليه مخالفات مرورية، وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن (65%)، وألا تزيد مدة التخرج على 5 سنوات، وألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن (50%)، ويفضل من لديه دورات في الحاسب الآلي وفروعه لا تقل عن ستة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني».

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