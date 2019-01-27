بالفيديو: الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن يعلن انشقاقه عن نظام مادورو

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أعلن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن، الكولونيل خوسيه لويس سيلفا، السبت، أنه لم يعد يعترف بنيكولاس مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، داعيا “أشقاءه العسكريين” لتأييد خوان غوايدو الذي أعلن نفسه “رئيسا بالوكالة” للبلاد.

وقال الكولونيل إن “مكتب الملحق العسكري لا يعترف بالرئيس نيكولاس مادورو ويعتبره مغتصبا للسلطة، ويعترف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا بالوكالة (…) هذا الموقف يتفق مع دستور فنزويلا وقوانينها، وأنا دعوت أشقائي العسكريين لتأييد غوايدو”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأكد الملحق العسكري أنه “يجب أن نتحمل المسؤولية المؤسسية وأن ندعمه لأن هذا هو السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها”.

وأضاف “هذه مجرد بداية”، مؤكّدا أنه يريد “تغييرا” لبلاده.

وأكد سيلفا، وهو أعلى دبلوماسي عسكري فنزويلي معتمد في الولايات المتحدة، أنه تحدث مع رؤسائه في كراكاس لإبلاغهم بقراره.

وقال “لقد تحدثت مع رؤسائي وهم يعرفون أنني لا أتفق مع ما يجري في البلاد من اغتصاب للسلطة وسوء معاملة للسكان وفقر مدقع في بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية مثل فنزويلا”.