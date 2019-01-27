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خطاب حماسي للملك سعود أمام جنود الجيش.. ومقطع صوتي نادر يكشف عن ”تنسيق عسكري“ مع مصر

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خطاب حماسي للملك سعود أمام جنود الجيش.. ومقطع صوتي نادر يكشف عن ”تنسيق عسكري“ مع مصر

خطاب حماسي للملك سعود أمام جنود الجيش.. ومقطع صوتي نادر يكشف عن ”تنسيق عسكري“ مع مصر
http://almnatiq.net/?p=684960
المناطق_الرياض

حرص الملك سعود، رحمه الله، على تنمية الثقة في نفوس جنود الجيش السعودي، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يحث الجنود على الاعتناء بالبلاد.
وظهر الملك في مقطع صوتي نادر وهو يلقي خطاباً أمام الجيش السعودي، مناشدا الجنود بتفقد أحوالهم أدبيًا وسياسيًا وعسكريًا، كما نوّه إلى وجود اتفاق بين وزارة الدفاع السعودية ومصر على التنسيق والتعاون فيما بينهما.

وينشر ”المرصد“ نص الخطاب، وجاء كالتالي:
“أيها الإخوة، شكراً لكم جميعاً ضباطاً وصفاً وموظفين وجنود، إنني أعتز بكم وأعلق عليكم الآمال في أن تكونوا حماة للوطن، وإننا جميعاً في خدمة هذا الوطن، وجنود له وللأمة العربية جمعاء.
أيها الإخوة، إنني بعون الله قد عزمت على إنشاء مجلس أعلى للدفاع برئاستي وعضوية المسؤولين في الجيش والحكومة، لكي نضع سياسة موحدة قوية للجيش، وهذا دليل واضح باعتنائي بالجيش لما فيه مصلحة البلاد ورقي الجندي وتفقد أحوالهم أدبياً وسياسياً وعسكرياً.
كما أنني أخبركم أننا وضعنا مالاً عظيماً لتكملة التسليح في الجيش وسيتم إن شاء الله قريباً، كما إنني أخبركم أن وزير الدفاع والطيران قد اتفق مع إخواننا الوزراء في القاهرة على تنسيق السياسة والتعاون، وقد أقررت كل هذه الأمور وأرجو من الله النصر والتأييد”.

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