الجيش اليمني يستعيد مناطق ومواقع جديدة غربي صعدة

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أعلن الجيش اليمني استعادته مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي محافظة صعده شمالي البلاد، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع “سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية “إن وحدات من الجيش تابعة لألوية العروبة بقيادة العميد عبدالكريم السدعي، فرضت سيطرتها خلال معارك الأيام الماضية على جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادي الصافية وتباب وادي خلب وكوع مران”.

وذكر المصدر أن ألوية العروبة استعادت أيضًا قرى المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة وصولًا إلى طريق الرمادية ومفرق جمعة بني فاضل، وأسفرت المعارك عن مصرع واصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية بينهم قيادات ميدانية تدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.

وفي مديرية رازح بذات المحافظة، تمكنت قوات يمنية تابعة للواء السابع حرس حدود، من السيطرة على تبة شبان وموقع سوار وعددًا من التباب المطلة على العريشة عقب شن هجوم مباغت على مواقع المليشيا الحوثية هناك.

وفي ذات السياق نجح الفريق الهندسي التابع للواء من انتشال أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة زرعتها المليشيات في القرى والطرقات.