أكثر من 30 ساعة تحكيمية تشعل التنافس في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم

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أشعلت أكثر من 30 ساعة تحكيمية التنافس بين طلاب وطالبات 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية وتعليم عام في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها العاشرة متجاوزين الاختبارات النهائية تحت اشراف لجان متخصصة وفق آلية متطورة تتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى ، استعداداً لتتويجهم في الحفل الختامي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بعد غدٍ “الثلاثاء” وذلك بقاعة ليلتي بمحافظة جدة بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان ومدراء الجامعات والكليات المشاركة وأولياء أمور المتسابقين .

وأكد أمين عام الأمانة العامة للمسابقة الدكتور صلاح بن سالم باعثمان أن المسابقة التي جسدت مشاركة 500 طالب وطالبة تعد الأكبر من نوعها على مستوى المملكة وأصبحت تضاهي المسابقات القرآنية الدولية ، حيث يتحقق من خلالها اكتشاف الأصوات والمواهب في القرآن الكريم خاصة في ظل وجود المواهب والإبداعات الشابة في مجال تعلم القرآن الكريم وحفظه والتخصص في مجالاته المختلفة .

وكشف أن إجراء التصفيات النهائية وأعمال التحكيم تمت بكل اتقان وكفاءة وسرعة في إخراج النتائج في مساري المسابقة المتمثلة في المسار الأول “طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس إدارة التعليم بمحافظة جدة” والمسار الثاني “طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالجامعات الحكومية والأهلية بالمحافظة” وسط الاقبال الكبير والتنافس الشديد بين المتقدمين مما أسهم في إثراء عملية التسابق كماً ونوعاً في مختلف فروع المسابقة .

وأشار إلى أن المسابقة رصد لها أكثر من 500 الف ريال موزعة على فروع المسابقة الأربعة وهي : الفرع الأول “حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد” والثاني “حفظ 20 جزءاً مع التلاوة والتجويد” والثالث “حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد” والرابع “حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد” منوهاً بمراعاة المتسابقين لتقديم قراءة متقنة وخالية من أخطاء الحفظ ومراعاة قواعد التحكيم التي تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي : الحفظ ، والتجويد ، والأداء وحسن التلاوة ، فيما حددت الأمانة العامة للمسابقة 10 أعضاء يمثلون لجان تحكيم الطلاب والطالبات من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه وذوي الخبرات التراكمية في تحكيم مثل هذه المسابقات .

وزف التهنئة للطلاب والطالبات ممن سيتوجون كنجومٍ لامعة في هذا التنافس القرآني مؤكداً الاهتمام البالغ من ولاة الأمر في الحفاظ على القرآن الكريم ودعم فعالياته حيث تأتي المسابقة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة مما مكن لها الاستمرار على مدى 10 أعوام متواصلة ، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به أصحاب الأعمال في دعم مسيرة المسابقة ، من خلال الدعم المادي والمعنوي ، والذي يجسد ارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم ورعايته والتمسك بهديه .

وثمن حرص معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان على خدمة الجامعة لكتاب الله الكريم ، حيث توج هذا الاهتمام بتدشين كلية متخصصة في القرآن الكريم قريباً وذلك ضمن مشروع الجامعة القائم على إعادة هيكلتها مما يدلل على اهتمام قيادة المملكة بالتوسع في دراسات القرآن الكريم وعلومه ورعاية كتاب الله والاهتمام بحفظته وتكريمهم ، متطلعاً لتوسيع نطاق المشاركات في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لتشمل مختلف الجامعات والكليات بمناطق المملكة بدلاً من اقتصارها على محافظة جدة ، ومما يدلل على ذلك الإقبال المتميز على هذه المسابقة والتنافس عليها في كل عام من قبل الطلاب والطالبات ونيل المستويات المتقدمة في تلاوة القرآن الكريم وحفظه داعياً القطاع الخاص لرعاية ودعم مثل هذه المناشط والفعاليات ذات القيمة المضافة لتنمية قدرات الطلاب والطالبات وصقل مواهبهم في حفظ كتاب الله الكريم .