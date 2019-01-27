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جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير

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جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير
http://almnatiq.net/?p=684983
المناطق_نجران

تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران الثلاثاء القادم وحتى يوم الأحد 1440/6/5هـ, استقبال طلبات القبول ببرامج الماجستير ، عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن برامج الماجستير التي تم تخصيص القبول بها هي التربية الخاصة “مسار صعوبات التعلم”، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، وبرنامج إدارة الأعمال للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات، ورياض الأطفال للبنات فقط، وبرامج فيزياء المواد المتقدمة، والفقه للبنين.

وأكد العسيري، أن شروط القبول العامة والخاصة متوفرة على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل عليهم الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل الكترونياً.

مشيراً إلى ضرورة مراجعة المتقدمين للكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية لإنهاء إجراءات قبولهم المبدئي.

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