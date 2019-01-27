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كيفية تنظيف الجسم من آثار السكريات.. بخطوات سهلة

كيفية تنظيف الجسم من آثار السكريات.. بخطوات سهلة
http://almnatiq.net/?p=684986
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مقاومة إغراء الحلويات صعب في بعض الأحيان، خاصة أثناء المناسبات الاجتماعية. وتحتوي الحلوى عادة على سكريات وكربوهيدرات ودهون، ما يرفع عدد السعرات الحرارية في قطعة صغيرة منها. وقد لا تستطيع على الفور التخلص من هذه السعرات التي دخلت إلى جسمك، لكن يمكنك حمايته من تخزينها على شكل دهون. إليك ما يمكن عمله لتنظيف الجسم من السكريات المفرطة:

الماء والشاي. بعد تناول الحلويات اشرب كوباً أو اثنين من الماء لتحطيم هذا السكر. ويمكنك تناول كوباً من الشاي الأخضر من دون سكر لأنه يساعد على حرق السعرات. لكن تجنب الإفراط في تناول الكافيين لأنه مدر للبول ويزيد جفاف الجسم. يساعد شرب الماء على إخراج السكر الزائد عن حاجة الجسم.

التمارين. قد لا تستطيع ممارسة النشاط البدني على الفور بعد أكل الحلويات، لكن من الضروري عمل بعض التمارين لأنها تقلل من رغبتك في تناول المزيد من السكريات، وتعطي دفعة جيدة للقلب. وبشكل عام، بعد الإفراط في أكل الحلوى مارس التمارين أو المشي لمدة 15 دقيقة لإعادة التوازن للجسم بعد جرعة السكريات الكبيرة التي دخلته.

قلل الكربوهيدرات وزد البروتين. إذا تناولت الكثير من السكريات خلال إحدى الوجبات، سواء في الصباح أو الغداء أو العشاء، تجنب تناول الخبز وغيره من مصادر الكربوهيدرات في الوجبة التالية. اجعل الأولوية لتناول السلطة والبروتين في الوجبة التالية.

الوجبة الخفيفة. قد تشعر بالجوع بعد ساعة أو اثنتين من تناول الحلويات، في هذه الحالة تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين، مثل التفاح وزبدة الفول السوداني، أو البيض المسلوق، أو اللبن (الزبادي) خالي السكر.

الوقوف. تجنب الجلوس قدر الإمكان بعد تناول الحلويات. حاول ألا تتناولها خلال ساعات العمل أو أثناء وجودك في المكتب. تفيد الدراسات أن التناوب بين الجلوس والوقوف خلال اليوم يقلل مستويات السكر المرتفعة في الدم.

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