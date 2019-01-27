صراف آلي يحتجز مبلغاً لعميل والبنك يرفض إعادته.. ماذا فعلت «النقد»؟

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أعادت مؤسسة النقد السعودي مبلغاً من المال إلى أحد عملاء البنوك المحلية، عقب احتجازه في صراف آلي معطوب ورفض البنك طلبه بإعادته له.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن العميل فوجئ خلال إجرائه عملية مالية قبل نحو شهر بوجود عجز يصل إلى 500 ریال من إجمالي مبلغ المعاملة الذي سحبه من صراف آلي، قبل أن يتوجه العميل للبنك ويقدم اعتراضاً، لكن البنك رفض طلبه وشدد على أن العملية تمت بنجاح.

بدوره أوضح العميل أنه قام برفع شكوى لدى مؤسسة النقد السعودي التي ردت عليه بالتحقيق في الواقعة خلال 7 أيام، قبل أن تتواصل معه وتستعلم عن حقيقة تلقيه أي اتصالات من البنك لكنه نفى ذلك.

وبيّن أن رسالة وصلته من البنك بعد يومين من تواصل مؤسسة النقد معه تفيد بأن العملية تم قبولها، وستتم إعادة المبلغ المطلوب في حسابه، وهو الأمر الذي جرى بالفعل.