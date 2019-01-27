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البيئة: تركيب 2000 جهاز تتبع آلي على قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة

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البيئة: تركيب 2000 جهاز تتبع آلي على قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة

البيئة: تركيب 2000 جهاز تتبع آلي على قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة
http://almnatiq.net/?p=685003
المناطق_الرياض

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً، مشروع تركيب أجهزة التتبع الآلي (AIS) من نوع (CLASS B)، وذلك على جميع قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة، والتي بلغ عددها 2000 قارب.
وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية المهندس خالد الشايع، أن الهدف من هذه الأجهزة تحديد مكان القارب في حالة الحوادث أو الخطر أو انقطاع الوقود أو وقوع الأعطال، وضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى القارب من قبل حرس الحدود، من خلال نظام “الاستغاثة للبحث والإنقاذ”.
وبيَّن الشايع أن من مميزات الأجهزة أيضاً، تجنب تصادم قوارب الصيد مع السفن الكبيرة، ورفع السلامة البحرية للسفن المبحرة، وتبادل المعلومات إلكترونياً مع السفن القريبة، إضافة إلى الاستفادة من البيانات المعطاة من هذه الأجهزة في معرفة عدد تصاريح الإبحار اليومية للصيادين، وكذلك مراقبة مخالفات الصيد في المحميات الطبيعية، وأخيراً إمكانية الصياد متابعة القوارب التابعة له أثناء الإبحار ومعرفة أماكنها.
ونوه المهندس الشايع إلى أنه يتم حالياً تركيب هذه الأجهزة على جميع قوارب الصيد في البحر الأحمر من قبل المديرية العامة لحرس الحدود

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