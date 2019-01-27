وفاة مواطنة في عسير بسبب إبرة طلق صناعي

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تودي الأخطاء الطبية بحياة الناس الأبرياء، لتترك في قلب ذويهم غصة وألمًا يستحيل أن تزيله السنين، وفي عسير وتحديدًا بمنطقة محايل لقيت مواطنة حتفها بسبب إعطائها إبرة طلق صناعي.

وقد روى والد الفتاة تفاصيل وفاة ابنته الحامل بمستشفى محايل بعدما كانت تشكو من صداع قائلًا:” ذهبت وابنتي برفقة زوجها إلى طوارئ مستشفى محايل يوم الثلاثاء الموافق 9/5/1440، وكانت تشتكي من صداع، وعند وصولها استقبال الطوارئ، أبلغتهم أنها حامل في الشهر السادس، فتمت إحالتها لقسم النساء والتوليد، وطالبها الطبيب بإجراء أشعة تلفزيونية، ثم أخبرنا بأنها تحمل ولدًا مشوهًا ومتوفى”.

وأشار الأب إلى أنّ الطبيب نوّم ابنته ليعطيها إبرة “طلق صناعي” ما أفقدها الوعي، وأخبرهم أنه بسبب الصدمة فقط.

مبينًا أنه تم تحويل ابنته إلى مستشفى عسير، وتنويمها بالعناية المركزة إلى أن فارقت الحياة الأربعاء الماضي تاركة خلفها ابنتين وولدًا، وزوجًا مكلومًا.