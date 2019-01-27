احدث الأخبار

الشاعر “ضاوي” يحتفل بزواج أبنه “زياد”
مجتمع المناطق
 في مخالفة للأمر الملكي وزارات تصرف #العلاوة السنوية بالهجري
أبرز المواد
 74% زيادة في تعداد الزائرين ومبيعات مهرجان ( تمور الاحساء 2019 )
أبرز المواد
 أمير الجوف يكرم عضوي هيئة تدريس بجامعة القصيم لفوزهما بجائزة أبحاث الزيتون
أبرز المواد
 نظام الإفلاس ينقذ الشركات في الشرقية من الإنهيار
أبرز المواد
 أكثر من 30 ساعة تحكيمية تشعل التنافس في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم
أبرز المواد
 وفاة مواطنة في عسير بسبب إبرة طلق صناعي
أبرز المواد
 مغردون: التعليم تتلاعب بالأنظمة وتصرف العلاوة 6 أيام فقط
أبرز المواد
 مطالبات للمالية والخدمة المدنية بتوضيح سبب تعثر العلاوة السنوية لعدة جهات حكومية
أبرز المواد
 صراف آلي يحتجز مبلغاً لعميل والبنك يرفض إعادته.. ماذا فعلت «النقد»؟
أبرز المواد
 أول هاتف في العالم دون منافذ أو شريحة اتصال.. إليك مواصفاته
أبرز المواد
 البيئة: تركيب 2000 جهاز تتبع آلي على قوارب الصيد في الخليج العربي من المملكة
أبرز المواد
الشاعر “ضاوي” يحتفل بزواج أبنه “زياد”

الشاعر “ضاوي” يحتفل بزواج أبنه “زياد”

مجتمع المناطق
في مخالفة للأمر الملكي وزارات تصرف #العلاوة السنوية بالهجري

في مخالفة للأمر الملكي وزارات تصرف #العلاوة السنوية بالهجري

أبرز المواد
74% زيادة في تعداد الزائرين ومبيعات مهرجان ( تمور الاحساء 2019 )

74% زيادة في تعداد الزائرين ومبيعات مهرجان ( تمور الاحساء 2019 )

أبرز المواد
أمير الجوف يكرم عضوي هيئة تدريس بجامعة القصيم لفوزهما بجائزة أبحاث الزيتون

أمير الجوف يكرم عضوي هيئة تدريس بجامعة القصيم لفوزهما بجائزة أبحاث الزيتون

أبرز المواد

مغردون: التعليم تتلاعب بالأنظمة وتصرف العلاوة 6 أيام فقط

مغردون: التعليم تتلاعب بالأنظمة وتصرف العلاوة 6 أيام فقط
http://almnatiq.net/?p=685013
المناطق_الرياض

عبر عدد من الموظفين بوزارة التعليم  عن غضبهم عبر موقع التواصل “تويتر” مغردين بأن “الموارد البشرية في تتلاعب بالأنظمة وتصرف العلاوة 6 أيام فقط حسب التاريخ الهجري بالرغم أن الأمر الملكي واضح وصريح والرواتب اصبحت حسب الأشهر الميلادية فإما ان تنزل العلاوة كاملة أو تحسب حسب التاريخ الهجري من بداية شهر محرم 1440هـ بأثر رجعي”.

روابط ذات صلة

في مخالفة للأمر الملكي وزارات تصرف #العلاوة السنوية بالهجري

في مخالفة للأمر الملكي وزارات تصرف #العلاوة السنوية بالهجري
74% زيادة في تعداد الزائرين ومبيعات مهرجان ( تمور الاحساء 2019 )

74% زيادة في تعداد الزائرين ومبيعات مهرجان ( تمور الاحساء 2019 )
أمير الجوف يكرم عضوي هيئة تدريس بجامعة القصيم لفوزهما بجائزة أبحاث الزيتون

أمير الجوف يكرم عضوي هيئة تدريس بجامعة القصيم لفوزهما بجائزة أبحاث الزيتون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*