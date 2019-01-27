نظام الإفلاس ينقذ الشركات في الشرقية من الإنهيار

المناطق_عبدالله السعيدي

نظمت لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية التابعة للهيئة السعودية للمحامين ندوة عن نظام الإفلاس ، شارك فيها عدد من الخبراء في القضاء والشريعة والأنظمة والمحاسبة الأسبوع المنصرم بالدمام .

وأوضح المدير التنفيذي للجنة ابراهيم الحسين في بداية الندوة أن المجتمع القانوني بالشرقية يحتاج للمزيد من البرامج القانونية المتخصصة فالمنطقة تضم ٨ محاكم و٦ جامعات تتوزع على ١٠ ،وعدد المحامين المرخصين يتجاوز ٣٥٠ محام و 900 متدربا، وتهدف اللجنة للارتقاء بالأداء المهني القانوني في المملكة؛ وتلمس احتياجاته وأن تكون المحاماة خياراً استراتيجياً يسهم في خدمة العدالة بالمجتمع.

و بين المتحدث الأول في الندوة إسماعيل الصيدلاني أن النظام سيسهم في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويعزز مستوى المملكة كجالبة للاستثمارات، ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية والتصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بما يتوافق مع المعمول به دوليًا.

وأكد المتحدث الثاني المحاسب القانوني عادل بودي أن تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل الإغلاق ويواكب الرؤية ويحمي الأطراف، ويساعد على استثمار الشركات.

وأشار عضو مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية الدكتور يوسف الجبر، أن النقاش حول موضوع الإفلاس يحضر بقوة لأن النظام خطوة هامة وحاسمة في إيجاد إطار تشريعي قانوني يحفز بيئة الاستثمار مما يدفع المجتمع الاقتصادي لتقبل التفاوض مع المتعثرين في السداد بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأضاف الجبر أن هذه الجهات والأفراد المتعثرين سوف يصلون إلى أداوت قانونية ويتكئون على إجراءات قضائية تعيدهم إلى ترتيب بيتهم الداخلي وإعادة التنظيم المالي، و بيئة الاستثمار تحتاج إليه بشكل كثيف.

وتسعى اللجنة بالشرقية لبناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للجمهور؛ لتحقيق العدالة وبناء وتنمية الوطن، حيث سيكون قانونيو المنطقة على موعد مع ندوات وملتقيات قانونية و دورات تدريبية مختصة وبرامج نوعية, ستساهم في تطوير المجتمع القانوني وفق أهداف الهيئة السعودية للمحامين , و ستركز اللجنة على المواضيع القانونية التي تهم المجتمع في المنطقة الشرقية وإثراء الساحات بالوعي القانوني.

وعقدت اللجنة اجتماعات مكثفة مع الجامعات ورؤساء المحاكم والإدارات القانونية في الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله, وإيصال رسائل المجتمع القانوني لتحقيق التكامل, حيث ركزت رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة على العمل القانوني والمؤسساتي لإحداث نقلة نوعية مهمة, وتكوين قاعدة نظامية تحقق العدل في المجتمع, وتجذب المستثمرين من كافة أرجاء العالم .