أمير الجوف يكرم عضوي هيئة تدريس بجامعة القصيم لفوزهما بجائزة أبحاث الزيتون

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عضوي هيئة التدريس بجامعة القصيم، والدكتور صالح سليمان صالح الهويريني أستاذ سمية المبيدات المشارك بقسم إنتاج النبات ووقايته في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، والأستاذ الدكتور محمود مصطفى العزازي أستاذ الأكاروس بقسم إنتاج النبات ووقايته بكلية الزراعة والطب البيطري، وذلك لفوزهما مناصفة بجائزة أبحاث الزيتون بالجوف، خلال المهرجان الدولي الثاني عشر للزيتون بمنطقة الجوف، الذي أقيم بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، يوم الأربعاء الموافق 19 / 5 / 1440هـ.

وهدف البحث الفائز بالجائزة إلى المكافحة الحيوية للآفات الأكاروسية التي تصيب أشجار الزيتون بإستخدام أحد المفترسات المحلية والمسجلة بالمملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المكافحة الحيوية أحد أهم وسائل الإدرة المتكاملة للآفات والتي تتميز بالقضاء على الآفات دون اللجوء إلى استخدام المبيدات الكيميائية التى يؤدي استخدامها بصورة عشوائية إلى تلوث البيئة، وكذلك تأثيرها على الأعداء الطبيعية وغير ذلك من الآثار السلبية الأخرى على الآفات غير المستهدفة.

ويعتبر البحث – وفقا للمختصين والخبراء – ذا قيمة علمية وتطبيقية كبيرة بالنسبة للمهتمين بالزراعة العضوية، وإنتاج محصول زراعي آمن ونظيف بعيداً عن الأثر المتبقي للمبيدات، حيث يعد هذا الهدف هو الإتجاه الحديث في مكافحة الآفات عالمياً.