احدث الأخبار

المساعد للشؤون التعلمية بالأحساء ” العيسى ” يدشن مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء
المنطقة الشرقية
 أمانة تبوك تستنفر جهودها لاحتواء آثار الحالة المطرية
منطقة تبوك
 أمير القصيم يستقبل البهدل بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة
منطقة القصيم
 الدفاع المدني بالمدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب حالة جوية ماطرة تبدأ اليوم
أبرز المواد
 ضبط وافدة بـ”هوية مزورة” في حملة تفتيشية مشتركة شملت “اسواق طيبة”
أبرز المواد
 أمطار على منطقة تبوك وضواحيها
منطقة تبوك
 حادث مروري بالمخواة يتسبب في وفاة شخص
منطقة الباحة
 الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الثالث 2018م مقارنة بالربع السابق
أبرز المواد
 مصادر عراقية: الجيش الأمريكي يستعد لضرب ميليشيات عراقية موالية لإيران
أبرز المواد
 سلطات النظام الإيراني تبدأ حملة اعتقالات واسعة في أعقاب عملية “خور موسى “
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر الهجومين المزدوجين بالقنابل اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين
أبرز المواد
المساعد للشؤون التعلمية بالأحساء ” العيسى ” يدشن مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء

المساعد للشؤون التعلمية بالأحساء ” العيسى ” يدشن مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء

المنطقة الشرقية
أمانة تبوك تستنفر جهودها لاحتواء آثار الحالة المطرية

أمانة تبوك تستنفر جهودها لاحتواء آثار الحالة المطرية

منطقة تبوك
أمير القصيم يستقبل البهدل بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة

أمير القصيم يستقبل البهدل بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة

منطقة القصيم
الدفاع المدني بالمدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب حالة جوية ماطرة تبدأ اليوم

الدفاع المدني بالمدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب حالة جوية ماطرة تبدأ اليوم

أبرز المواد

أمانة تبوك تستنفر جهودها لاحتواء آثار الحالة المطرية

أمانة تبوك تستنفر جهودها لاحتواء آثار الحالة المطرية
http://almnatiq.net/?p=685055
المناطق_تبوك
عززت أمانة تبوك جهودها واستعداداتها لاحتواء آثار الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، واستنفرت طاقاتها منذ بدء الحالة المطرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن أمانة منطقة تبوك بدأت بتنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة مسبقاً للتعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها مدينة تبوك وعدد من محافظاتها حيث تم مسبقاً صيانة ما يزيد على (83) كم طولي من شبكات التصريف السطحي و (1427) منهول ومصيدة كما تم إنهاء تنظيف القنوات الصندوقية بطول (306م طولي).
وبين أن خطة الأمانة تضمنت تكليف ما يزيد على ألف عامل ومشرف ومراقب, إضافةً إلى تهيئة (343) معدة ومضخة لسحب تجمعات مياه الأمطار من المواقع التي لم تصلها مشاريع التصريف مشيراً إلى أن الأمانة بدأت بنزح المياه وتجفيفها في الطرق الرئيسية والفرعية للأحياء وفقاً لخطة طوارئ الأمانة لتصريف مياه الأمطار.
ودعا المهندس الغبان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه والبعد عن مصادر الكهرباء والإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم 940 وعلى مدار الساعة.

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة تبوك وضواحيها

أمطار على منطقة تبوك وضواحيها
تواصل فعاليات مهرجان املج لليوم الثالث

تواصل فعاليات مهرجان املج لليوم الثالث
مدني تبوك : امطار متوسطة الى غزيرة على المنطقة وتحذر من جريان الأودية 

مدني تبوك : امطار متوسطة الى غزيرة على المنطقة وتحذر من جريان الأودية 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*