أمانة تبوك تستنفر جهودها لاحتواء آثار الحالة المطرية

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عززت أمانة تبوك جهودها واستعداداتها لاحتواء آثار الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، واستنفرت طاقاتها منذ بدء الحالة المطرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن أمانة منطقة تبوك بدأت بتنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة مسبقاً للتعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها مدينة تبوك وعدد من محافظاتها حيث تم مسبقاً صيانة ما يزيد على (83) كم طولي من شبكات التصريف السطحي و (1427) منهول ومصيدة كما تم إنهاء تنظيف القنوات الصندوقية بطول (306م طولي).

وبين أن خطة الأمانة تضمنت تكليف ما يزيد على ألف عامل ومشرف ومراقب, إضافةً إلى تهيئة (343) معدة ومضخة لسحب تجمعات مياه الأمطار من المواقع التي لم تصلها مشاريع التصريف مشيراً إلى أن الأمانة بدأت بنزح المياه وتجفيفها في الطرق الرئيسية والفرعية للأحياء وفقاً لخطة طوارئ الأمانة لتصريف مياه الأمطار.

ودعا المهندس الغبان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه والبعد عن مصادر الكهرباء والإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم 940 وعلى مدار الساعة.