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أمطار على منطقة تبوك وضواحيها

أمطار على منطقة تبوك وضواحيها

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أمطار على منطقة تبوك وضواحيها

أمطار على منطقة تبوك وضواحيها
http://almnatiq.net/?p=685065
المناطق - تبوك
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك وضواحيها.
كما هطلت أمطار على محافظة تيماء شملت مركز العسافية وضواحيه رجوم الخدام وأم طرفاء ومشيط الأسمر ورجوم النعام وسنام، وعلى مركز ابيط وضواحيه شملت نعجة ومشيطات ومسيعيد.
وعلى محافظة حقل شملت الأمطار مركز علقان وضواحيه عقيرية الصدارة والظهر وعميق والمنبطح والصلاليه والخريج ومحطة البادية والطويلات والبيانه والقراحي, وعلى مركز أبو الحنشان شملت المركز وضواحيه الوادي الجديد وعلو جله وعلو العناب ووادي دبر والثميمية ومسيهيج والبوارة وردة رشيد ووادي مبرك وتنينير, وعلى مركز الزيته وضواحيه نتيش والوادي الأبيض وأذل والقطار.
وشمل هطول الأمطار عموم محافظة ضباء وجميع المراكز التابعة لها، سالت على إثرها أودية قامرة في مركز المويلح ووادي شرما بمركز شرما ووادي أرنب في مركز ابن فحيمان ووادي صدر في مركز صدر ووادي السعلوة ووادي جمل في مركز الخريطة ووادي ضباء ووادي الهاشة في مدينة ضباء.
كما هطلت على المراكز التابعة لمنطقة تبوك شملت مركز بجده وضواحيه ركك ووادي المرجهن ووادي سهب ووادي المحاش الغربي ومليح ووادي أم بريره، وعلى مركز السرو وضواحيه، وعلى مركز البديعة وضواحيه البدع العنبه وشدان والرمضة، وعلى مركز الظلفة، وعلى مركز رحيب وضواحيه هجرة البيضاء والركيه ووادى النقيب، وعلى مركز نعمي وضواحيه طلعت روى وجبل الشاطيء ومفرق بجدة ووادي السوح، وعلى مركز اللوز ، ومركز حالة عمار وضواحيه العنيق والبديع وذات الحاج والشايب ورجوم الطيارة، وعلى مركز بئر بن هرماس وضواحيه غوانم وعاجات والمغاطية وقويع النيل ومركز العيينه، وعلى مركز شقري سالت على اثرها اودية الحفرة والخنبرة وتامة والرويان وأم رجوم والفراشه وشقري والشق.
كما هطلت أمطار على مركز القليبة والمراكز التابعة له.
ارتوت على إثرها الأرض، جعلها الله أمطار رحمة وخير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
ومازالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة سانحة لمزيد من الهطولات.

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