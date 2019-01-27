المساعد للشؤون التعلمية بالأحساء ” العيسى ” يدشن مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء

دشن سعادة المساعد للشؤون التعليمية أ. حمد العيسى بالأحساء اليوم الاحد الموافق 21 / 5 / 1440 هـ بمدارس جواثا الأهلية ( مركز أمراض الدم الوراثية ) في إطار الشراكة بين مديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ، سعادة عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة إمراض الدم الوراثية سعادة الدكتور سعدون السعدون ومدير مكتب تعليم المبرز أ. عبدالعزيز العودة و رئيس قسم الشؤون الصحية و أ. ياسر الملاء ومدراء الإدارات والمساعدين ومدراء مكاتب التعليم والشركاء والداعمين ، بداء البرنامج بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة إمراض الدم الوراثية ،ثم كلمة إدارة التعليم القاها المساعد للشؤون التعلمية بالأحساء ، ثم عرض مرئي عن دور الجمعية الخيرية لمكافحة إمراض الدم الوراثية .

وإمتداداً لما تم تنفيذه من برنامج ” نحو جيل صحي واعي ” الذي أطلقه مركز أمراض الدم الوراثية بالمحافظة ، ويهدف إلي رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات بأمراض الدم الوراثية ومضاعفتها وطرق الوقاية منها ، من خلال زيارات تقوم بها المدارس إلي المركز ، يقدم خلالها سلسلة من المحاضرات ومقاطع الفيديو والمسابقات التشجيعية .

كما يتم خلالها أيضاً تزويد المدارس بحقيبة تثقيفية وتعليمية عن أمراض الدم الوراثية بهدف الأسهام في نشر الوعي الصحي عند بقية الطلاب والطالبات الذين لم يتسنى لهم المشاركة ، علماً بأنه سيتم تزويد كل مدرسة بمشهد حضور معتمد يوثق هذا النشاط ، كما سيتم تزويد الإدارة العامة للتعليم بيان بأسماء المدارس التي قامت بتفعيل هذا البرنامج الحيوي .

وفي الختام كرمت الجمعية الخيرية لمكافحة إمراض الدم الوراثية سعادة المساعد التعليمي و الشركاء و الداعمين من المستشفيات الحكومية والخاصة .