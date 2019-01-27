ضبط وافدة بـ”هوية مزورة” في حملة تفتيشية مشتركة شملت “اسواق طيبة”

المناطق - الرياض

واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، حيث نفذ الفرع بالمشاركة مع الجهات الشريكة “متمثلة بالدوريات الأمنية ودوريات الضبط الميداني وامانة منطقة الرياض وحدة صحة البيئة ووزارة التجارة ،

“حملة كبرى استهدفت محالّ المستلزمات النسائية ومحالّ الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحالّ الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحالّ الأواني المنزلية “بـ “اسواق طيبة“.

وأسفرت الحملة عن زيارة 65 محل وضبط 12 مخالفة” لقرار التوطين” وانذار 8 محّال والقبض على 5 وافداين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم، بالإضافة إلى ضبط وافدة من جنسية عربية حاولت تضليل الفرق التفتيشية بواسطة “هوية مزورة”.

وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض أن هذه الحملة المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها ، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد عسيري على انه ووفقا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد .