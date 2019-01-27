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أمير القصيم يستقبل البهدل بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة

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أمير القصيم يستقبل البهدل بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة

أمير القصيم يستقبل البهدل بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة
http://almnatiq.net/?p=685076
 المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، رئيس محكمة الأحوال الشخصية ببريدة الشيخ عبدالعزيز بن صالح البهدل ، الذي قدم للسلام على سموه ، بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة.

وهنأ سمو أمير القصيم في بداية اللقاء الشيخ البهدل على تكليفه ، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله ولزملائه في المحكمة ليؤدوا أعمالهم ، ومواصلة العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن ، مشيداً بالجهود المبذولة للارتقاء بجودة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ , داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود ويوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم الشيخ البهدل شكره لسمو أمير منطقة القصيم على الاستقبال والتهنئة وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون بإذن الله تعالى محل الاهتمام والعناية ، سائلاً الله التوفيق فيما كلف فيه لخدمة الدين والوطن.

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