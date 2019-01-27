الدفاع المدني بالمدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة والحذر بسبب حالة جوية ماطرة تبدأ اليوم

المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم, المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بوجود حالة جوية ماطرة تتأثر بها كثير من أجزاء المنطقة ومحافظاتها ابتداء من اليوم وتستمر عدة أيام مما قد يعرضهم للأخطار.

كما دعتهم للتقيد بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه , واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها, واختيار الأماكن المرتفعة, وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

كما أهابت بقائدي المركبات إلى الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات, والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة.

وأكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات, وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول, بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.