أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة ومساعده الجديد 

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، رئيس محكمة التنفيذ ببريدة الشيخ فوزان الفوزان ، يرافقه مساعده الشيخ خالد السليم ، الذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تعيين الشيخ خالد السليم مساعداً لرئيس محكمة التنفيذ ببريدة.

وهنأ سمو أمير القصيم الشيخ السليم على هذا التعيين ، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع ، مؤكداً أن تطبق شريعة الله وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والعدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة ، ولا يمكن أن تحيد عنه أبدًا ، متمنيًا سموه للشيخ السليم التوفيق والسداد في مجال عمله.

من جهته ، قدّم الشيخ السليم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ؛ على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة الرامية إلى خدمة المنطقة وأهلها ولتحقيق العدالة بين الناس ، مثمناً متابعة واهتمام سموه للمحكمة ومنسوبيها ، ما أسهم في النهوض بأدائها لمختلف مهامها وواجباتها.