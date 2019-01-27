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أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة ومساعده الجديد 

أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة ومساعده الجديد 

منطقة القصيم
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أمير القصيم يستقبل البهدل بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة

أمير القصيم يستقبل البهدل بمناسبة تكليفه رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية ببريدة

منطقة القصيم

أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة ومساعده الجديد 

أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة ومساعده الجديد 
http://almnatiq.net/?p=685085
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، رئيس محكمة التنفيذ ببريدة الشيخ فوزان الفوزان ، يرافقه مساعده الشيخ خالد السليم ، الذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تعيين الشيخ خالد السليم مساعداً لرئيس محكمة التنفيذ ببريدة.

وهنأ سمو أمير القصيم الشيخ السليم على هذا التعيين ، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع ، مؤكداً أن تطبق شريعة الله وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والعدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة ، ولا يمكن أن تحيد عنه أبدًا ، متمنيًا سموه للشيخ السليم التوفيق والسداد في مجال عمله.

من جهته ، قدّم الشيخ السليم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ؛ على حسن الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة الرامية إلى خدمة المنطقة وأهلها ولتحقيق العدالة بين الناس ، مثمناً متابعة واهتمام سموه للمحكمة ومنسوبيها ، ما أسهم في النهوض بأدائها لمختلف مهامها وواجباتها.

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