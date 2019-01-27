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غرفة الأحساء تعلن تأجيل منتدى الأحساء للاستثمار 2019 إلى موعد قريب يُحدد لاحقًا

غرفة الأحساء تعلن تأجيل منتدى الأحساء للاستثمار 2019 إلى موعد قريب يُحدد لاحقًا

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة ومساعده الجديد 

أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة ومساعده الجديد 

منطقة القصيم
المساعد للشؤون التعلمية بالأحساء ” العيسى ” يدشن مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء

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أمانة تبوك تستنفر جهودها لاحتواء آثار الحالة المطرية

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منطقة تبوك

غرفة الأحساء تعلن تأجيل منتدى الأحساء للاستثمار 2019 إلى موعد قريب يُحدد لاحقًا

غرفة الأحساء تعلن تأجيل منتدى الأحساء للاستثمار 2019 إلى موعد قريب يُحدد لاحقًا
http://almnatiq.net/?p=685086
المناطق_الأحساء

أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى الأحساء للاستثمار، الذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع أرامكو السعودية، عن تأجيل موعد انطلاقة دورته الخامسة لعام 2019، من تاريخه المُحدد سابقًا، بيومي الأربعاء والخميس 1 – 2 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 – 7 فبراير 2019، إلى موعد قريب، يُحدد لاحقًا، بعد التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشريك الاستراتيجي للمنتدى وبقية الشركاء والجهات الراعية والداعمة.

وأكد بيان صحفي أصدرته الغرفة اليوم أن نجاحات المنتدى الذي يرعاه ويشرفه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ستستمر وتتواصل بحول الله في نسخته الخامسة القادمة، بما يعزّز مكانته كأهم فعالية تنموية وأبرز حدث اقتصادي في الأحساء، وذلك لما يضطلع به من أدوار وما يقدّمه من مخرجات أسهمت في تدفق المشاريع والاستثمارات للأحساء وتحفيّز القطاع الخاص وإبراز مكانة الأحساء الواعدة اقتصاديًا واستثماريًا.

وأكد البيان أن إنجازات واستحقاقات مهمة كإدراج واحة الأحساء في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية للعام 2019م، تلعب دورًا مهمًا في تأكيد حضور ومواكبة المنتدى بقوة وفاعلية وتميّز خلال هذه النسخة، لحصد مزيد النجاح والنتائج المثمرة التي تسهم في تسريع خطى التطور وجذب الاستثمارات الضخمة وإطلاق المشاريع الكبيرة وتعزيز الحراك التنموي للأحساء.

ولفت البيان إلى أن كافة لجان المنتدى العليا والاستشارية والتنظيمية والفرق التنفيذية والتقنية المشتركة، ستواصل أعمالها ومهامها المنوطة بها، فضلًا عن استمرار تحضيرات وترتيبات تنظيم معرض الابتكار والابداع والاختراع المصاحب للمنتدى والذي يهدف إلى نشر مفهوم الابتكار وتسويق اختراعات أبناء وبنات الأحساء من أجل أن تصبح نماذج عمل اقتصادية واستثمارية يستفد منها المواطن والوطن.

يُشار إلى أن المنتدى الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2003، يُعد اليوم أهم منصة لعرض وتعزيز واجهة الأحساء استثماريًا من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتسليط الضوء على المزايا النسبية وأهم المقومات التي تتمتع بها، ومنبرًا لنخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين المحليين والعالميين فضلًا عن كبار المسؤولين بأرامكو السعودية الشريك الاستراتيجي للمنتدى.

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