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الأمير سعود بن نايف يكرم الجهات العاملة في جسر الملك فهد لتحقيقهم ارقام قياسية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

الأمير سعود بن نايف يكرم الجهات العاملة في جسر الملك فهد لتحقيقهم ارقام قياسية خلال إجازة منتصف العام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=685107
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن ومسؤولي جميع القطاعات الحكومية بجسر الملك فهد بمناسبة ما تم تحقيقه من إنجاز غير مسبوق بتحقيق ارقام قياسية في حركة المركبات والمسافرين خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي والذي تجاوز المليون وثمانية وسبعون ألف مسافر خلال عشرة أيّام وبمعدل يومي يقترب من مائة وتسعة آلاف مسافر يوميا وهي الأعلى بتاريخ الجسر.

وثمن سموه الجهود المبذولة من جميع المسؤولين وجميع العاملين في جميع هذه القطاعات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الضوابط الإجرائية والأمنية مؤكدا سموه على الجميع استمرار هذا البذل ورفع وتيرة العمل لتحقيق ما تصبوا له قيادة المملكتين الشقيقتين.

من جهته قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن شكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تطوير العمل ورفع جودة الأداء في المؤسسة، وتقديم كافة التسهيلات للمسافرين.

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