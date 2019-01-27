بر الاحساء تسلم 159 مستفيد بطاقات التأمين الصحي

الأحساء - منال الدوسري

أمنت جمعية البر بالأحساء بالتعاون مع جمعية كنف الخيرية بطاقات التأمين الصحي للمستفيدين من الأيتام والأرامل المسجلين بالجمعية لتوفير العلاج والرعاية الصحية في عدد من المستشفيات الخاصة.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف بان نائب مدير الجمعية عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين سلم مؤخرا بمقر الإدارة العامة للجمعية عددا من المستفيدين البطاقات الخاصة بهم والبالغ عددهم 159 مستفيد.

وأضاف البوسيف بان توزيع بطاقات التأمين الصحي تأتي وفق اتفاقية الشراكة مع جمعية كنف الخيرية لخدمة الأسر التي فقدت معيلها بتوفير العلاج والرعاية الصحية عن طريق التأمين الطبي المجاني لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير.

من جهته قال مدير عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقارد بان الجمعية تحرص على التعاون مع العديد من الجمعيات المتخصصة للاستفادة من الخدمات التي تقدم للمستفيدين ومن تلك الجمعيات جمعية كنف الخيرية التي تقدم الرعاية الصحية المجانية للأيتام والارامل واسر السجناء من خلال التأمين الطبي.