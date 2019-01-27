احدث الأخبار

بر الاحساء تسلم 159 مستفيد بطاقات التأمين الصحي
المنطقة الشرقية
 “الغذاء والدواء” تحدد 16 منفذاً لاستقبال الأغذية التجارية و8 منافذ لـ”المنتجات المبردة والمجمدة”
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمستشفى الدكتور سليمان فقيه
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يكرم الجهات العاملة في جسر الملك فهد لتحقيقهم ارقام قياسية خلال إجازة منتصف العام الدراسي
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض
أبرز المواد
 بالفيديو .. سيول وتساقط أحجار في عقبة الخريطة بتبوك
أبرز المواد
 أمير تبوك يتابع الحالة المطرية على تبوك
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل العميد بن مرضي بمناسبة تكليفه مديراً لشرطة المنطقة
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تعلن تأجيل منتدى الأحساء للاستثمار 2019 إلى موعد قريب يُحدد لاحقًا
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل رئيس محكمة التنفيذ ببريدة ومساعده الجديد 
منطقة القصيم
 المساعد للشؤون التعلمية بالأحساء ” العيسى ” يدشن مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء
المنطقة الشرقية
بر الاحساء تسلم 159 مستفيد بطاقات التأمين الصحي

بر الاحساء تسلم 159 مستفيد بطاقات التأمين الصحي

المنطقة الشرقية
“الغذاء والدواء” تحدد 16 منفذاً لاستقبال الأغذية التجارية و8 منافذ لـ”المنتجات المبردة والمجمدة”

“الغذاء والدواء” تحدد 16 منفذاً لاستقبال الأغذية التجارية و8 منافذ لـ”المنتجات المبردة والمجمدة”

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة

أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة

أبرز المواد
أمير منطقة المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمستشفى الدكتور سليمان فقيه

أمير منطقة المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمستشفى الدكتور سليمان فقيه

أبرز المواد

بر الاحساء تسلم 159 مستفيد بطاقات التأمين الصحي

بر الاحساء تسلم 159 مستفيد بطاقات التأمين الصحي
http://almnatiq.net/?p=685122
الأحساء - منال الدوسري

أمنت جمعية البر بالأحساء بالتعاون مع جمعية كنف الخيرية بطاقات التأمين الصحي للمستفيدين من الأيتام والأرامل المسجلين بالجمعية لتوفير العلاج والرعاية الصحية في عدد من المستشفيات الخاصة.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف بان نائب مدير الجمعية عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين سلم مؤخرا بمقر الإدارة العامة للجمعية عددا من المستفيدين البطاقات الخاصة بهم والبالغ عددهم 159 مستفيد.

وأضاف البوسيف بان توزيع بطاقات التأمين الصحي تأتي وفق اتفاقية الشراكة مع جمعية كنف الخيرية لخدمة الأسر التي فقدت معيلها بتوفير العلاج والرعاية الصحية عن طريق التأمين الطبي المجاني لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير.

من جهته قال مدير عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقارد بان الجمعية تحرص على التعاون مع العديد من الجمعيات المتخصصة للاستفادة من الخدمات التي تقدم للمستفيدين ومن تلك الجمعيات جمعية كنف الخيرية التي تقدم الرعاية الصحية المجانية للأيتام والارامل واسر السجناء من خلال التأمين الطبي.

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يكرم الجهات العاملة في جسر الملك فهد لتحقيقهم ارقام قياسية خلال إجازة منتصف العام الدراسي

الأمير سعود بن نايف يكرم الجهات العاملة في جسر الملك فهد لتحقيقهم ارقام قياسية خلال إجازة منتصف العام الدراسي
غرفة الأحساء تعلن تأجيل منتدى الأحساء للاستثمار 2019 إلى موعد قريب يُحدد لاحقًا

غرفة الأحساء تعلن تأجيل منتدى الأحساء للاستثمار 2019 إلى موعد قريب يُحدد لاحقًا
المساعد للشؤون التعلمية بالأحساء ” العيسى ” يدشن مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء

المساعد للشؤون التعلمية بالأحساء ” العيسى ” يدشن مركز أمراض الدم الوراثية بالأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*