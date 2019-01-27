الأمير سعود بن نايف يعزي أسرة الصفيان في وفاة والدتهم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، واجب العزاء إلى محافظ القطيف الأستاذ خالد الصفيان ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد الصفيان ، في وفاة والدتهم ، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان ، سائلاً الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما قدمت أسرة الصفيان ، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم .
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