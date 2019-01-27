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مصادر عراقية: الجيش الأمريكي يستعد لضرب ميليشيات عراقية موالية لإيران

مصادر عراقية: الجيش الأمريكي يستعد لضرب ميليشيات عراقية موالية لإيران

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مصادر عراقية: الجيش الأمريكي يستعد لضرب ميليشيات عراقية موالية لإيران

مصادر عراقية: الجيش الأمريكي يستعد لضرب ميليشيات عراقية موالية لإيران
http://almnatiq.net/?p=685142
المناطق - الرياض

كشفت مصادر عراقية رفضت الإفصاح عن هويتها ان أمريكا قد تبدأ التحرك في استهداف فصائل ومليشيات عراقية موالية للنظام الإيراني، ووفقاً للمصادر فإن التحرك الأمريكي سيكون بعد فشل الحكومة العراقية تفكيك تلك المليشيات.

ووفقاً لتكل المصادر فإن أمريكا قد حددت أهدافها فعلياً خصوصاً قرب الحدود العراقية السورية، دون أن تسمي تلك الفصائل المستهدفة او على الأقل الإشارة لها.

من جانب آخر كشفت المصادر عن تخوف في صفوف الميليشيات العراقية المدعومة من إيران من احتمال تلقي ضربة جوية إسرائيلية لمعسكراتها الموزّعة في المدن العراقية.

واهتمت وسائل إعلام تابعة للفصائل العراقية المسلحة، الموالية لإيران، بهذه المخاوف، وأطلقت حملة للضغط على الحكومة العراقية بهدف أخذها بعين الاعتبار. لكن الحكومة العراقية لازمت الصمت.

وتقول هذه المصادر إن استمرار إسرائيل في ضرب الوجود الإيراني بسوريا، مؤشر حاسم على عزم إسرائيل تغيير قواعد المواجهة في المنطقة، بالتزامن مع الضغط السياسي الهائل الذي تمارسه واشنطن على طهران بشأن طموحاتها النووية، وما نتج عنه من قرارات أميركية عززت مقاطعتها لإيران.

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