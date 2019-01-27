الخميس المقبل ..تدشين مقر مكافحة التسول بحائل

المناطق - حائل

يدشن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل يوم الخميس المقبل مقر مكافحة التسول الجديد في مركز التنمية الاجتماعية سابقاً بقفار وذلك في اطار حرص ومتابعة الوزارة تمشيا مع اليات وسير خطط العمل الجديدة .

وكشف مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الاستاذ فريح العياد أن العمل يتواصل علی قدم وساق بتجهيز المقر

بتعاون مع الجهات المعنية بمكافحة التسول ودعمها للحد من ظاهرة التسول واتخاذ الإجراءات والسبل الممكنة لمكافحة الظاهرة.

مؤكداً أن ظاهرة التسول تعد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر في المظهر الحضاري للمجتمعات .

وأن المجتمع السعودي مجتمع متراحم معطاء وفي نفس الوقت مجتمع واعي، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة تقوم بمحاربة هذه الظاهرة بشكل كبير، حيث أن بعض المتسولين يستغلون عطاء أفراد المجتمع، ويتم استغلالها لجرائم متنوعة .