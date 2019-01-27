وزير التعليم: وجهت بصرف الفارق المتبقي في العلاوة وبشكل عاجل

المناطق - الرياض

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ المعنيين في الوزارة، بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة، على أن تصرف بشكل عاجل جدا.

جاء ذلك انسجاما مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً،

وكان مبارك العصيمي، المتحدث باسم وزارة التعليم، كشف أن رواتب الموظفين التي نزلت اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ. موضحا أن احتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب