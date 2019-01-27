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مدير عام النقل بعسير يتعرض لحادث انقلاب

مدير عام النقل بعسير يتعرض لحادث انقلاب
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المناطق - متابعات

تعرَّض مدير عام فرع وزارة النقل بعسير المهندس مطلق الشراري ومرافقوه، صباح اليوم، لحادث انقلاب بعقبة ريدة.

وقد باشرت الجهات الأمنية والإسعافية موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت إصابة الشراري ومرافقيه طفيفة ولله الحمد.

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