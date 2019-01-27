احدث الأخبار

الفيصل و بحضور نائبه يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات بمكة المكرمة
أبرز المواد
 مدير عام النقل بعسير يتعرض لحادث انقلاب
أبرز المواد
 منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون بلا رواتب
محليات
 بلومبيرغ: سمو ولي العهد يعلن غدًا رزمة مشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال
أبرز المواد
 وزير التعليم: وجهت بصرف الفارق المتبقي في العلاوة وبشكل عاجل
أبرز المواد
 الخميس المقبل ..تدشين مقر مكافحة التسول بحائل
منطقة حائل
 نائب وزير الداخلية يستقبل نائب وزير داخلية كوسوفا
أبرز المواد
 بدء التسجيل في مسابقات مهرجان الصقور الخامس في طريف
أبرز المواد
 أمانة تبوك تطبق خطة الطوارئ للتعامل مع الامطار
أبرز المواد
 مصادر عراقية: الجيش الأمريكي يستعد لضرب ميليشيات عراقية موالية لإيران
أبرز المواد
 مبادرات إلكترونية مجتمعية بتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 كلية التربية بجامعة الملك خالد تشارك في اللقاء التاسع لعمداء كليات التربية بالمملكة
منطقة عسير
الفيصل و بحضور نائبه يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات بمكة المكرمة

الفيصل و بحضور نائبه يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات بمكة المكرمة

أبرز المواد
مدير عام النقل بعسير يتعرض لحادث انقلاب

مدير عام النقل بعسير يتعرض لحادث انقلاب

أبرز المواد
منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون بلا رواتب

منسوبي هيئة الإذاعة والتلفزيون بلا رواتب

محليات
بلومبيرغ: سمو ولي العهد يعلن غدًا رزمة مشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال

بلومبيرغ: سمو ولي العهد يعلن غدًا رزمة مشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال

أبرز المواد

الفيصل و بحضور نائبه يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات بمكة المكرمة

الفيصل و بحضور نائبه يوقع عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=685173
المناطق - جدة
وقع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان ، عقد  تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات ضمن المرحلة الاولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات تحت اشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.
وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع بنحو 325 مليون ريال والذي سيتم الانتهاء من تنفيذه في مدة لاتتجاوز  18 شهرا.
ويتضمن المشروع إنشاء وتوريد وتركيب 500 موقف للحافلات وما يلزمها من مظلات ومقاعد ولوحات ارشادية لشبكة تمتد بطول 300 كيلومتر.
− تجهيز وإنشاء 4 محطات نقل رئيسية حول المنطقة المركزية للمسجد الحرام بما يلزم من مظلات وأجهزة شراء تذاكر ومنصات تحميل وتنزيل.
− تجهيز مسارات خاصة لحافلات النقل السريع لتوفير السرعة والأمان المطلوبين للارتقاء بالخدمة.
− إنشاء 35000 متر مربع رصف اسفلتي.
− إعادة تأهيل المرافق العامة بأعمال المشروع.
− إنشاء 3000 متر مربع أرصفة انتظار للركاب.
− إنشاء 7 جسور مشاة مجهزة بمصاعد كهربائية وسلالم.
− توريد وتركيب انظمة النقل الذكية المرتبطة بمركز القيادة والتحكم المتكاملة مع الأنظمة الأخرى. ومن أهم هذه الأنظمة تفادي الاصطدام ​​، والتحكم بإشارات المشاة ​ومراقبة الازدحام المروري​​، واللتحكم بالإشارات المرورية لإعطاء الأولوية للحافلات
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لعقد توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة والجاري تنفيذه.
الجدير بالذكر أن مواقف الحافلات تغطي معظم أحياء مدينة مكة المكرمة، وتتواجد هذه المواقف على جنبات الشوارع بالقرب من الوحدات السكنية والفنادق والمجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات وتجهز مواقف الحافلات بمظلات ذات تصميم عالمي يجمع بين الطراز الإسلامي والحديث ويوجد أسفل المظلات أماكن انتظار بمقاعد مخصصة وشاشات إلكترونية لمواعيد وصول الحافلات وكاميرات مراقبة مرتبطة بمركز التحكم والقيادة وأيضاً يوجد أجهزة شراء التذاكر لسهولة الوصول إليها.
كما يشمل المشروع بناء عدد 7 جسور مشاة موزعة على مناطق الشبكة لعبور الشوارع الرئيسية والتنقل بين محطات توقف الحافلات وهي مجهزة بالمصاعد الكهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
يشمل المشروع أيضاً توريد وتركيب عدد من أحدث انظمة النقل الذكية التي يتم تركيبها بالحافلة وبالمواقف المظللة وأيضاً بالإشارات المرورية و جميعها ترتبط بمركز القيادة والتحكم، هذه الأنظمة مكملة للأنظمة الأخرى وتستخدم في إشعار سائق الحافلة باقتراب السيارات الأخرى من جميع الجهات وتساعد على تفادي الصدمات بإذن الله و أيضاً تستخدم في تنظيم التقاطعات لإعطاء الأولوية في بعض المناطق للحافلات وتنظم سير المشاة من وإلى مواقف الحافلات عبر إشارات التوقف.
ويهدف المشروع إلى توفير خدمة النقل العام لكل شرائح المجتمع، وتنويع طرق وأساليب التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وحضارية، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية. وهذا من شأنه الإسهام في تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام لفئات السكان كافة، إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة ويسهم المشروع أيضاً في الحد من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية بسبب الحوادث المرورية، والحد من التلوث البيئي الناجم عن المركبات وإستهلاك الطاقة.

روابط ذات صلة

مدير عام النقل بعسير يتعرض لحادث انقلاب

مدير عام النقل بعسير يتعرض لحادث انقلاب
بلومبيرغ: سمو ولي العهد يعلن غدًا رزمة مشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال

بلومبيرغ: سمو ولي العهد يعلن غدًا رزمة مشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال
وزير التعليم: وجهت بصرف الفارق المتبقي في العلاوة وبشكل عاجل

وزير التعليم: وجهت بصرف الفارق المتبقي في العلاوة وبشكل عاجل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*