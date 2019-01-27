الأمير خالد الفيصل يوجه بوضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص

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قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، شكره وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على العناية والاهتمام اللذين يلقاهما أبناء وذوو شهداء الواجب في المملكة.

ولفت الأمير خالد الفيصل إلى أن ما توليه قيادة هذه البلاد من اهتمام بأسر شهداء الواجب يأتي انطلاقا من إيمانها بالدور الكبير لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً لمقدسات الوطن ومقدراته.

ولدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اجتماعً بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ومحافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد وعددٌ من ممثلي الجهات ذات العلاقة، وجه الأمير خالد الفيصل بعقد حلقة نقاش تحت مظلة الإمارة وتضم جهات حكومية وأهلية وعددٌ من أبناء شهداء الواجب بالمنطقة، لتتولى وضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص، وتسهّل عليهم في ذات الوقت الاستفادة من هذه البرامج عبر إصدار بطاقات تشمل الخدمات الممنوحة لهم.