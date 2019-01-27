نائب أمير منطقة مكة يلتقي مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة

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التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة محمد العمري يرافقه مديري فرعي السياحة في العاصمة المقدسة الدكتور هشام مدني و الطائف الدكتور علي الزيد.

واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء على أعمال الهيئة خلال الفترة الحالية ، وخططها المستقبلية في مجال التنمية السياحية في محافظات المنطقة ، إلى جانب دورها في حصر المواقع السياحية والطبيعية بهدف حمايتها , ومتابعة جهود المحافظة على التراث العمراني والزيارات الميدانية وعمليات التفتيش الدورية في هذا الشأن.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام ميناء جدة الإسلامي عبدالله الزمعي.

وتسلّم الأمير بدر بن سلطان تقريراً عن أعمال ميناء جدة الإسلامي تضمن إحصاءات عن الميناء حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المناولة خلال العام الماضي 2018 أكثر من 4 ملايين حاوية بزيادة 7% عن العام الذي قبله.

وفي شأن متصل التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام فرع معهد الإدارة بالمنطقة علي الغامدي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لموظفي الإمارة والمشاريع المشتركة المنفذة في هذا الشأن ، كذلكالخدمات التي يقدمها الفرع في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إضافة إلى شرح عن خطط المعهد المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، رئيس أمناء جامعة الاعمال والتكنلوجيا بجدة الدكتور عبدالله دحلان.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرحٍ عن الجامعة والتخصصات التي تقدمها الجامعة بهدف مواكبة مخرجاتها لسوق العمل.